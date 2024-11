Canizares consiglia il Real Madrid: "Problemi in difesa? Riprendetevi Rafa Marin!"

Santiago Canizares, ex portiere, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Marca in merito ai problemi in difesa del Real Madrid a causa dell'infortunio di Eder Militao, consigliando alla dirigenza blanca di riportare a Madrid Rafa Marin: "Non stanno parlando di lui ed è uscito dalle giovanili del Real Madrid, ma sono sicuro che hanno qualche opzione su di lui.

Non costerebbe molto al Real Madrid perché penso che gli sia stata lasciata qualche opzione. Ci sono opzioni che esistono nelle giovanili e che possono aiutarti fino al mercato estivo a prendere decisioni più audaci".