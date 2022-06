Cannella su Deulofeu: "Benissimo a Udine, ma non vedo tanta differenza con Ounas"

"Mi sembra di rivedere Verdi, giocatori che hanno fatto bene in squadre con un certo tipo di classifica e con un certo tipo di spazio”.

TuttoNapoli.net

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Peppe Cannella, procuratore ed ex direttore sportivo della Salernitana: "Djuric in ottica parametro zero è un giocatore che ha fatto bene nella lotta salvezza. E’ un giocatore fisico come Petagna, di grande temperamento anche se è un po’ datato. Non è l’alter ego di Osimhen ma di Petagna, che potrebbe finire al Monza. Questa potrebbe essere una cessione da ottimizzare.

Ounas? Come calciatore lo stimo tantissimo, mi aspettavo molto di più da lui e pensavo trovasse più spazio al Napoli. E’ un calciatore duttile, sa fare l’esterno e il sotto punta, a me piace. Rispetto a Deulofeu non vedo tanta differenza, lo spagnolo ha fatto benissimo quest’anno ma ha fatto anche i suoi passaggi a vuoto. Mi sembra di rivedere Verdi, giocatori che hanno fatto bene in squadre con un certo tipo di classifica e con un certo tipo di spazio”.