Canovi presenta Osimhen: "Forza fisica e tecnica, è pronto per la Serie A"

Alessandro Canovi, operatore di mercato molto attivo in Francia, ha parlato dell'obiettivo azzurro Osimhen nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen è titolare al Lille, un club che ha tirato fuori calciatori importanti. I primi 5 top club europei si equivalgono dal mio punto di vista, per questo se un calciatore fa il titolare in una squadra francese che gioca in Champions League può farlo tranquillamente anche in Serie A. Osimhen ha grande forza fisica e una buona tecnica. In Italia migliorerebbe anche dal punto di vista tattico".