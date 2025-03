Capello a Sky: "Scudetto? La vera visione di Inzaghi è la Champions"

Nel corso di Champions League Show, Fabio Capello ha parlato di Simone Inzaghi dopo il passaggio del turno dell'Inter contro il Feyenoord: "Secondo me è convinto della squadra che ha in mano e i calciatori lo seguono. Questa cosa si capisce soprattutto dalle dichiarazioni che fa: non si può dire che si hanno 3/4 obiettivi, Triplete compreso, se non hai in mano la rosa. I giocatori lo stanno seguendo e lui gli sta dando responsabilità. Secondo me, al di là del primo posto in campionato e della Coppa Italia, la visione vera di Inzaghi è la Champions. È riuscito a far sì che la squadra sia convinta delle proprie forze"