Capello boccia il gioco di Gasp: “Non si può giocare uno contro uno col Liverpool!”

Dopo la pesantissima sconfitta dell'Atalanta di Gasperini in Champions, 0-5 contro il Liverpool, Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “E’ una lezione per l’Atalanta. Giocare uno contro uno contro certi giocatori è difficile, hanno movimento, velocità di pensiero e danno la palla al momento giusto. Il confronto ha messo in evidenza la differenza delle individualità”