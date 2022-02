Capello: "Credevo nel Napoli, ma nel 2T solo Osimhen aveva la forza dell'Inter"

Fabio Capello ha parlato ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "Il Napoli si è accontentato del pareggio nel secondo tempo? Non aveva la forza, l’unico che l’aveva era Osimhen che aveva la possibilità di andare in verticale e di tirare in porta. Gli altri non avevano quella fisicità e velocità che aveva l’Inter. Pensavo che il Napoli poteva impensierire l’Inter per il titolo, ma ieri ho visto troppa differenza tra le due squadre”.