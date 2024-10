Capello: "Il Napoli ha l'umiltà delle big, ma per lo Scudetto servono i gol di Lukaku"

Fabio Capello, allenatore, ha analizzato così il successo e il momento del Napoli all'indomani dell'1-0 contro il Lecce. Questo è quanto si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Dal Maradona il Napoli ha mandato un messaggio che arriva dritto fino a San Siro: “Per lo scudetto noi ci siamo. E voi?”. Alla capolista ieri è bastato un gol per imporsi sul Lecce, un altro 1-0 come una settimana fa a Empoli, niente fuochi d’artificio ma altri tre punti. E tanta, tantissima umiltà. Sono convinto che questa sia una qualità preziosissima, perché è il tratto distintivo delle squadre che arrivano fino in fondo. Non so se il Napoli vincerà lo scudetto, ma sono sicuro che lotterà: ha un grande allenatore, una rosa attrezzata, una città capace di caricare la squadra come poche altre e il vantaggio di non giocare le coppe europee.

Certo, serviranno i gol di Lukaku, perché i campionati si vincono anche con i bomber, ma le capacità e l’esperienza del belga non si discutono. Conte in panchina, poi, è una garanzia: Romelu riprenderà a segnare perché chi sente la fiducia di Antonio riesce sempre a tirare fuori il meglio. Guardate Di Lorenzo, in estate era un giocatore in crisi tecnica e con la valigia pronta, oggi segna e decide. La cura Conte lo ha riportato ai fasti del Napoli di Spalletti e lo stesso ct ora se lo gode in Nazionale".