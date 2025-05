Giaccherini esalta Conte: "Nuovo miracolo come quello con noi alla Juve"

L'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tmw commentando le ultime ore del campionato italiano.

Cosa rimane dal fine settimana di Serie A?

"È un campionato bellissimo, sotto tutti i punti di vista e per tutti gli obiettivi. Ieri sera si sono giocate nove partite in contemporanea e questo è la manifestazione di quanto sia bello il campionato".

Un giudizio sulla stagione della Fiorentina.

"Credo abbia fatto il suo percorso, anche a livello di punti: può arrivare a farne 65, il campionato è stato ottimo. C'è chi ha fatto meglio, ma può lottare fino alla fine per raggiungere la Conference. L'Europa è stata un sogno svanito contro una squadra in quel momento più in forma e attrezzata (Betis, ndr)".

Sorpreso dal Napoli?

"Non mi sorprende tanto, anche se non pensavo di vederli davanti all'ultima giornata. Il lavoro di Conte è stato straordinario: ha preso la squadra a 40 punti dall'Inter e la sta portando a vincere. Lui ci ha abituato a questi miracoli, anche nella mia Juve...".