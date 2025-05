Orsi su Meret: "Vada via da Napoli! Meritava di rinnovare prima..."

Fernando Orsi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha fatto una bruttissima partita, senza nervo. Ha rischiato di subire goal coi tiri da lontano, forse nell’ultima gara Meret ha avuto qualche responsabilità, ma ieri ha chiuso la porta.

Napoli-Cagliari? Anche il Genoa aveva poche ambizioni, come il Cagliari che può giocare senza pressione e può giocare meglio. Ci sarebbe da andare da uno psicologo per capire come mai il Napoli, nelle ultime due abbia fatto solo due punti. Il Napoli è sempre stata una squadra che si difende, non è una squadra di qualità. E’ una squadra pragmatica, fisica e cerca di vincere i duelli fisici e quando va in vantaggio è difficile che prenda goal. Il rinnovo di

Meret? Se lo meriterebbe, ma se lo sarebbe meritato anche prima. Per me dovrebbe andar via da Napoli”.