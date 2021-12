Capello: "Insigne sbaglia ad andarsene proprio ora che il Napoli è cresciuto”

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero per parlare di Serie A: “Roma e Lazio sono da Champions. Non ci si può deprimere: a Mou e Sarri va dato tempo. A parte l’Inter, le altre sono sullo stesso piano. Allegri non doveva tornare: poteva allenare il Real. Insigne sbaglia ad andarsene proprio ora che il Napoli è cresciuto”.