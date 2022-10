Capello: "Interessante vedere come il Napoli si comporterà contro la qualità dell'Ajax"

"Mi piace vedere il Napoli contro l’Ajax, questa squadra che fa del possesso palla, della qualità e della velocità le proprie qualità".

Ai microfoni di Sky Sport 24, Fabio Capello ha parlato di Ajax-Napoli: “Mi piace vedere il Napoli contro l’Ajax, questa squadra che fa del possesso palla, della qualità e della velocità le proprie qualità. Sono curioso di vedere il Napoli contro l'Ajax che in casa diventa molto pericoloso, ha molta qualità e intensità. Curioso dal vedere il Napoli fuoricasa, ha fatto bene a Milano ma a livello internazionale serve qualcosa di più. Curioso di vedere il centrocampo e la difesa del Napoli come si comporterà. Quando il Napoli ripartirà in contropiede saranno problemi per l’Ajax, però sarà molto interessante vedere questa squadra contro un’altra che ha una grande personalità e anche una buona qualità di gioco”.