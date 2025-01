Capello: "Koopmeiners? Lo vedrei meglio nel Napoli che nella Juve"

Fabio Capello nella sua lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport prima di Napoli-Juventus ha svelato quelli che a suo modo di vedere sono i segreti della squadra di Antonio Conte: "L'equilibrio, garantito dal sacrificio di tutti. Quando gli azzurri perdono palla, rientrano in undici. Così prendono pochi gol e non a caso sono la miglior difesa della Serie A. Davanti hanno Lukaku, la boa su cui appoggiarti per ripartire, ma la vera aggiunta è stata la crescita di Neres. È veloce e dà quel tocco di fantasia al solido canovaccio 'contiano'".

Infine un giudizio su Koopmeiners: "A me piace molto, ma credo che non sia agevolato dal gioco di Motta, con tutta quella ragnatela sterile di passaggi. L’olandese avrebbe bisogno di un calcio più verticale, come quello di Gasperini. Lo vedrei meglio proprio nel Napoli di Conte, nel ruolo di McTominay o di Anguissa".