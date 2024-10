Capello lancia l'allarme: "La Serie A va troppo piano e il possesso palla è inutile"

Nel salotto di Sky Sport si commenta il ko in Champions della Juventus. Ne parla Fabio Capello, ex allenatore bianconero, che critica tutto il campionato italiano, non solo la squadra di Thiago Motta.

"Il calcio italiano va troppo piano. Come trovano delle squadre che pressano e corrono anche non bravissime tecnicamente vanno in difficoltà. Il possesso palla è inutile, non serve a niente, ci vuole più velocità, più agonismo e a volte neppure gli arbitri ce lo permettono. La gara della Juve e quella del Bologna mi hanno fatto ripensare agli Europei. Bisogna fare qualcosa di più. La Juve non ha creato niente, è stata passiva, non ha mai contrastato l'agonismo dei tedeschi".