Capello punta sul Napoli: “Gioca il miglior calcio in A, è una delle favorite per lo Scudetto”

GIOVANILI ITALIA UNDER 18, BATTUTA DI MISURA LA SERBIA: 15' PER L'AZZURRINO D'AVINO Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. LE ALTRE DI A MEDIASET - CRISI JUVE, PER ORA ALLEGRI NON RISCHIA: FIDUCIA ALMENO FINO A NOVEMBRE Nel CdA andato in scena ieri "la posizione di Massimiliano Allegri non è stata oggetto di discussione", ha fatto sapere la Juventus con un comunicato ufficiale