Capello sicuro: "Vlahovic cambierà la Juve, ora sarà pericolosa per tutti"

In vista della ripresa del campionato, e dopo la fine del mercato di gennaio, Fabio Capello ha detto la sua sulla Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Contro il Milan ha dimostrato di aver ritrovato spirito ed equilibrio. Non ha concesso contropiedi e tutti facevano il proprio compito. Con questa base e l'arrivo di Vlahovic, che dovrebbe realizzare i gol che mancano, penso che diventerà una squadra pericolosa per tutti. Deve correre forte, se gli altri si addormentano verranno raggiunti. Non ci sono problemi di atteggiamento nella Juventus, Allegri ha sempre messo in campo la sua squadra ma mancava Ronaldo. Ora con Vlahovic le cose cambieranno".