Capello su De Bruyne: "Passeggia in campo e fatica a trovare la posizione"

vedi letture

Fabio Capello, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida nella sfida in Milan-Napoli, ovvero il duello vinto da Modric contro De Bruyne: "Assolutamente. Modric domina in Serie A, mentre De Bruyne a San Siro non ha dominato, anzi... A me pare fatichi a trovare la posizione, passeggia per il campo senza dare l’impressione di sentirsi a suo agio. Poi chiaro, un paio di volte ti fa il passaggio che altri manco immaginano. Ma il suo impatto è molto estemporaneo.

Modric? Incredibile. Che avesse qualità, visione di gioco e personalità lo davamo tutti per scontato: sono doni che non perdi con l’età. Chi, però, immaginava fosse ancora così straordinario dal punto di vista fisico? E poi, dopo aver vinto tutto a Madrid, Luka è ancora lì che si lancia in tackle e fa la corsa in più per difendere il vantaggio. È un campione e mi sembra senta e si giovi del peso della responsabilità di essere leader pure al Milan".