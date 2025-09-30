Conte su De Bruyne: "Non mi piace parlare del singolo, si vince e perde da squadra"

Hanno chiesto di Kevin De Bruyne ad Antonio Conte in conferenza stampa prima dello Sporting. L'allenatore del Napoli ha risposto così: "A me non piace mai parlare del singolo, si vince e si perde da squadra, ma sulla gara di domenica io ribadisco che come prestazione sono rimasto più soddisfatto di domenica sera che le due vittorie dell'anno scorso dove soffrimmo tanto. La prestazione c'è stata, dopo due disattenzione su cui dobbiamo lavorare, tornare a quelle cose che ci hanno portato ad essere la difesa meno battuta, ma la prova c'è stata, a San Siro abbiamo dominato la partita e non è all'ordine del giorno.

Detto questo, Kevin è del Napoli, fa bene la squadra fa bene lui, fa male la squadra fa male lui, sappiamo cosa può darci, è un giocatore che va supportato e cerchiamo di trovare giusti equilibri, si passa da eccessi e quando si vince fantastico e se si sbaglia è tutto sbagliato. Io devo trovare soluzione, ma è il secondo anno e sarà molto complesso per noi perché c'è da giocare ogni 3 giorni e inserire nuovi giocatori, non uno. Lo ribadisco perché lo penso, non perché è una scusa. Dovremo migliorare durante il percorso, coinvolgendo tutti per prepararci al terzo anno dove la situazione sarà già più strutturata".