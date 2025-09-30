Marino: "De Bruyne non rende e pesta i piedi a McTominay. Rigori? Anche Domizzi segnava"

L'ex dg del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto cosi alla trasmissione Il Bello del Calcio su TeleVomero: "De Bruyne c’è o è il ricordo di quello che era? Finora non ha determinato su una punizione o un calcio di rigore e De Bruyne ora è un problema per Conte. Se sbaglia cose semplici poi vedi che è stato impietoso il raffronto con Modric che a 40 anni ha fatto quello che De Bruyne non ha fatto finora a Napoli. Il Napoli ha cambiato un centrocampo che funzionava benissimo per De Bruyne e al momento non funziona.

De Bruyne pesta i piedi di McTominay che non rende con i gol e la rifinitura come lo scorso anno ed è evidente. Il problema è grosso, Kevin contesta anche la sostituzione perchè è convinto che sta dando anche un grande apporto. In questo Napoli ha inciso solo calciando i rigori, ma per quelli non è che serve un giocatore del calibro di De Bruyne. Nel mio Napoli i rigori li calciava, e bene, Maurizio Domizzi".