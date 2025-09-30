Venturato: "Scudetto? Col Napoli segnale importante per il Milan, ma c'è anche la Roma"

di Antonio Noto

L'allenatore Roberto Venturato ha commentato a TuttoMercatoWeb la vittoria del Milan sul Napoli di domenica scorsa: "Quest'anno il Milan è una squadra che ha valori, vincere contro il Napoli non è facile. Ha dato un segnale importante al campionato, è una squadra che può dire la sua".  

Scudetto: su chi punterebbe?
"Mi ha colpito Gasperini alla Roma. Si conferma un grande allenatore. E se in questo ambiente riesce a far crescere la squadra può giocarsela con Milan e Napoli".