Pastore: "A Milano almeno 10' di recupero! De Bruyne? Conte vuole solo gladiatori"

vedi letture

Nel corso di Cronache di spogliatoio il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della sfida di Milano persa dal Napoli: “Terribile la gestione dei minuti di recupero. Passano 7 minuti tra il fischio del rigore ed il rigore e lui dà 7 di recupero, ma dovevano essere almeno 10 perché ci sono stati i cambi, i finti crampi, cose normali ma andava allungato. Poi ci sono state perdite di tempo anche nel recupero. Quando Maignan batte il rinvio all’8’ di recupero, Modric sbraccia, allontana palla e dice di fischiare, Chiffi non è un cuori di leone come tutti gli arbitri e quando esce palla fischia. Non cambiava nulla, ma è un dettaglio di un atteggiamento. Anche sul rosso chiaro, dare giallo è un intervento democristiano in attesa del VAR, come se ci fosse l’aiutante. Il Milan alla fine vince la partita del gioco e poi dei nervi.

Modric? Sta facendo lui cose stellari, non per il campionato di basso ritmo. Le farebbe forse anche in Premier. Sul Napoli devo dire che la formazione iniziale ed i cambi di Conte mi hanno lasciato perplesso. De Bruyne? Da un lato Conte è felice di averlo, ma forse sospetta che non può non giocare e vada a macchiare un po' un sistema che era perfetto per esaltare anche l'mvp McTominay. Non è giocatore contiano, è uno elegante, a ritmo rallentato, non è mai stato un gladiatore e Conte ha questo approccio invece ai suoi giocatori. Corre, fa pressing, ma non ha l'intensità di quelli che piacciono a lui. Ora vediamo una gara aperta come Napoli-Sporting che può essere più nelle sue corde. Non ho capito comunque le scelte di Conte, anche tenere i centrali lì dietro, non togliere McTominay sui palloni che piovevano in area".