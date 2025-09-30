Trevisani: "Napoli non ha migliorato l'11! Perché 50mln per Lang e Milinkovic?"

Nel corso di Cronache di spogliatoio il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha parlato della sfida di Milano persa dal Napoli: “Dovevano esserci 10-11 minuti di recupero. La cosa peggiore di Chiffi è il giallo a Estupinan, se non hai visto non ammonire, se hai visto è rosso. Non devi fare Don Abbondio, deve arbitrare l’arbitro di campo e non il VAR. Ci sono i migliori ed i peggiori, Sozza e Colombo non sono Chiffi e Manganiello.

Mercato Napoli? Il Napoli ha preso tanti giocatori, rinforzate le riserve, ma con quei soldi potevano prendere altro. Nel complesso sono giocatori buoni. Ha ragione Conte? Sì, ma quindi chi li ha presi. Lui li ha indicati, arrivano su sue indicazioni, forse non 10 su 10, ma non sono arrivati 10 pacchi e gli hanno presentato Gutierrez, che tra l’altro è forte ed è uno di quelli che mi piace di più. E’ come se io avessi 2mln di euro e anziché comprarmi una bellissima casa con piscina, compro 6 case da 300mila euro, un bell’investimento, posso anche guadagnare vendendole, ma non vivo con una villa di tre piani e la piscina. Il Napoli con i soldi che ha speso non ha sostituito Kvaratskhelia, non mi rispondete Lang. Il Napoli doveva andare dall’Atalanta e prendere Lookman per 50mln, per dire. Ha speso 150mln, a spanne, io avrei preso tre da 50mln. 30, 30, 30, 20... che ti rimane? Non hai migliorato l'11, è buono per l'Italia, non per l'Europa. Su Lang ha bruciato 25mln più bonus, è un giocatore estemporaneo, sublime tecnicamente, ti fa vincere 3-4 partite, ma Neres ha un impatto diverso, è uno che ci sta! Perché 20mln per Milinkovic? Con quei 47mln andavi dall'Atalanta o nel mondo!"