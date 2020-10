Capparella: “Napoli fortissimo, ma Atalanta favorita per lo scudetto. Callejon si troverà bene a Firenze"

Marco Capparella, ex attaccante del Napoli e attuale allenatore dell’under 15 della Fiorentina è intervenuto ai microfoni de 'Il Sogno nel Cuore' su Radio Crc: “Il Napoli è una squadra fortissima, nel ruolo che una volta era il mio gli azzurri possono contare su gente del calibro di Insigne, Lozano e Politano. Pare che sabato contro l’Atalanta debba giocare Politano. Si tratta di un grande calciatore, che non farà rimpiangere Insigne”.

Napoli-Atalanta? Per me l’Atalanta è la favorita per lo scudetto, studio il modo di lavorare di Gasperini. Per me il tecnico degli orobici ha cambiato il calcio. L’Atalanta gioca a uomo in tutte le zone del campo. Gli atalantini vanno sempre a mille, sono anni che è così. Per vincere il Napoli deve prendere spunto dal City, che l’anno scorso ne rifilò 6 all’Atalanta. Guardiola abbandonò il palleggio per cercare subito il tridente delle meraviglie e vinse la gara, segnando col a grappoli.

Callejon? Firenze l'ha accolto alla grande, si tratta di un campione, che qui si troverà benissimo. La Fiorentina ha una squadra competitiva, sarà protagonista in campionato.

Fiorentina senza Chiesa? Spero di scovarne tre o quattro. E’ il mio obiettivo da allenatore delle giovanili viola”.