Caprile: "Vorrei giocare nel Napoli, mio padre è grande tifoso. Mi ispiro a Buffon"

Il portiere dell’Empoli in prestito dal Napoli Elia Caprile si è raccontato ai microfoni di Dazn rivelando alcune curiosità e retroscena: “Il portiere a cui mi sono sempre ispirato è Buffon. Mio padre è napoletano, per questo amo la pizza con la mozzarella di bufala. E anche per questo è intuibile dove vorrei giocare in futuro (Napoli ndr), ma so che è ancora presto. Ma sono già contento di essere in Serie A con l’Empoli, un sogno che avevo da bambino e ringrazio il club che mi ha dato questa possibilità”.