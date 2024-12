Capuano: "Al Napoli è successa la cosa peggiore che potesse accadere"

vedi letture

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista di Radio 24 Giovanni Capuano: "C’è una notizia clamorosa sul cammino della superlega! C’è un nuovo format e c’è un processo di richiesta di riconoscimento da parte di Fifa e Uefa e dei promotori. C'è qualcosa che può portare ad un ulteriore passo verso il futuro. Dobbiamo solo capire quando e come. Porterà il calcio europeo ad una conformazione differente rispetto a quella di oggi.

Il nuovo format che è stato presentato alla Fifa e alla Uefa è aperto interamente all’accesso legato ai risultati dei campionati nazionali della stagione. È un calendario più snello rispetto a quello dell’attuale Superchampions. Ha trasmissioni televisive gratuite attraverso un'app e in questa formulazione risponde perfettamente alla sentenza della corte di giustizia europea. Sarà complesso capire come la Fifa e l'Uefa possano non riconoscere la competizione poiché sono obbligate da una sentenza. Abbiamo alcuni mesi davanti per capire. Intanto, è la terza versione della Superlega da quando è stato proposto il progetto. A22 non deve più lavorare di nascosto dall’ultimo anno poiché la Corte di Giustizia Europea ha detto che era legittimata a lavorare e che non rischiava più alcun tipo di sanzione. Ha raccolto parecchie adesioni e alcune delle cose che sono state recepite all’interno di questo nuovo format, recepiscono anche tutto ciò che è stato raccolto in un ampio giro di pareri. Di sicuro tutto ciò significa che c’è un processo in atto che continua ad evolversi e più si affina, più è difficile per lo Status Quo mantenere la propria posizione.

La vittoria dell’Inter di ieri sera è quella su cui si fonda una stagione, tutte le partite valgono tre minuti alcune valgono di più, quella di ieri per i nerazzurri all'Olimpico vale di più. Inzaghi ha avuto ragione sulla gestione del turnover nell’ultima settimana. Forse apre un mese e mezzo di campionato favorevole per l’Inter. Ha sei partite davanti dove può fare fino a 18 punti e potrà prepararsi al meglio per il mese di febbraio che sarà duro poiché da lì si inizierà a progettare.

La straordinarietà dell’Inter di questa stagione è che sta facendo tutto senza Lautaro Martinez. Lui ha fatto 5 gol e un paio di assist, l’anno scorso ne ha fatti il triplo alla sedicesima giornata. In questo momento l’argentino sta facendo fatica. È vero che ha una sua utilità in campo e non gioca mai partite da 5, ma Lautaro fa la differenza quando segna con continuità e lascia il suo marchio nelle partite. Questa è la miglior stagione di sempre di Simone Inzaghi al livello di gol fatti. L’Inter è una delle prime quattro squadre che si trovano in zona Champions. Ieri abbiamo visto una delle migliori squadre d'Europa. La Fiorentina e la Lazio non hanno mai partecipato alla corsa scudetto obiettivamente.

L’infortunio di Buongiorno è grave, soprattutto per l’impatto che può avere sul Napoli. Se c’è la volontà di intervenire si può parare il colpo ma una rosa era perfetta per giocare una sola competizione, nell’unico in cui si doveva intervenire, cioè il reparto dei difensori centrali, è successa la cosa peggiore che potesse accadere. Ha tolto un po’ della forza della squadra di Antonio Conte".