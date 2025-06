Video Capuano insiste: "Napoli obbligato a vincere, non esiste piano B dopo gli acquisti di ADL"

"Napoli obbligato a vincere lo scudetto e ad arrivare agli ottavi di Champions League". Queste le parole del giornalista Giovanni Capuano, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, che non ha dubbi su quali devono essere gli obiettivi del Napoli per la prossima stagione della squadra allenata da Antonio Conte alla luce del grande mercato preannunciato anche dalla società partenopea.

"Il Napoli non può arrivare secondo in campionato. In Europa deve arrivare tra le prime otto, dopo significa entrare in altri ragionamenti. Poi i napoletani si arrabbiano quando dico questo, ma sono dei complimenti. De Laurentiis sta componendo una rosa molto profonda. Non c'è un piano B alla vittoria, anche perchè gli acquisti si inseriscono nella squadra che ha vinto lo scudetto".