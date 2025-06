Lang, oggi si chiude! Rai: in serata nuova call col PSV per discutere di rate e bonus

vedi letture

Il nome caldo per le fasce d'attacco del Napoli è senza dubbio Noa Lang. L'esterno offensivo olandese sembra a un passo dal Napoli, ma l'operazione non è ancora da considerarsi conclusa. Presto, però, dovrebbe esserci la chiusura definitiva. A riferirlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport:

"Non c'è ancora la fumata bianca per Noa Lang. Ma entro stasera è prevista un'altra call con PSV e agenti del calciatore, con quest'ultimo che spinge per la fumata bianca. Siamo comunque ai dettagli (rate e bonus in primis) di una trattativa destinata a concludersi positivamente. Non arrivano invece conferme su un nuovo rilancio del Napoli per Juanlu del Siviglia. Il club azzurro starebbe valutando anche altri profili in quel settore".

Nato nei Paesi Bassi da padre surinamese e madre olandese, Noa Lang è stato cresciuto dal patrigno Nourdin Boukhari, ex calciatore professionista. Centrocampista offensivo, preferisce agire da trequartista ma può svariare su tutto il fronte offensivo.