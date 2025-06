Non solo Beukema, rispunta Scalvini! Sky: pressing di Conte e Manna, ma l'Atalanta spara alto

Il Napoli vuole rinforzare la propria retroguardia e punta in alto: Giorgio Scalvini è il nuovo grande obiettivo per la difesa azzurra. Il giovane centrale dell’Atalanta, classe 2003, è un profilo che affascina sia il tecnico Antonio Conte che il direttore sportivo Giovanni Manna, entrambi decisi ad affondare il colpo per portarlo all’ombra del Vesuvio.

Come riportato da Sky Sport, il club partenopeo è in pressing costante sul talento della Nazionale. Conte e Manna hanno già avviato i primi contatti diretti con il giocatore, nel tentativo di convincerlo a sposare il nuovo progetto tecnico del Napoli, ma la trattativa non si preannuncia semplice. L’Atalanta, infatti, valuta Scalvini non meno di 50 milioni di euro: una cifra elevata ma coerente con l’età e le qualità del difensore. I bergamaschi, consapevoli del valore del loro gioiello, non hanno alcuna intenzione di svendere e aspettano l’offerta giusta per sedersi al tavolo.

In attesa di sviluppi, il nome di Scalvini si aggiunge a quello dell’olandese Sam Beukema, altro profilo seguito con attenzione dal Napoli per sistemare il reparto arretrato e trattato direttamente con il Bologna negli ultimi giorni. Beukema e Scalvini potrebbero rappresentare il rinforzo ideale per Antonio Conte, in virtù dei tanti impegni della prossima stagione.