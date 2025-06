Ultim'ora Lang in chiusura! KK: affare agli ultimissimi dettagli, atteso ok ADL entro 24 ore!

Oggi alle 13:05 In primo piano

Noa Lang è a un passo dal Napoli. Le ultime arrivano da Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Nella giornata di ieri sono stati intensificati i contatti. Giovanni Manna aveva già l'accordo col calciatore per un quinquennale, con ingaggio e bonus a salire. Ora bisogna incastare le ultime cose che riguardano i dettagli.

Siamo dunque ai dettagli su piccoli particolari, piccole clausole. Ma in generale il Napoli ha già raggiunto l'intesa con il PSV. Mancano solo gli ok definitivi della società, ossia di Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli. Si potrebbe chiudere anche così com'è e quindi nel giro di 24 ore. Questo in barba a chi dice che il Napoli è immobile".