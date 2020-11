Caputi elogia Gattuso: "Ha dato un senso di serietà, professionalità e attaccamento"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista de Il Messaggero Massimo Caputi: "A me convince molto Gattuso, credo che la sua bravura e la sua linea non possono essere messe in discussione. Sono contento che De Laurentiis ha apprezzato nel corso dei mesi sempre di più questo tecnico. Credo che il Napoli sia oggettivamente una squadra da seguire con grande interesse perché ha grandi potenzialità. In alcune decisioni come quella di domenica di mandare in tribuna due giocatori, c’è tutto Gattuso e quello che è riuscito a dare alla squadra, cioè un senso di serietà, di professionalità e di attaccamento. L'esempio lampante è Lozano, il messicano era stato accantonato dopo un allenamento per il poco impegno, mentre è esploso e gioca, questa è la garanzia. Infatti se Mario Rui e Ghoulam, che sono finiti in tribuna, si alleneranno come devono sicuramente Gattuso non avrà ne rancori ne antipatie e per sicuro andranno in campo. Questa è la garanzia per i calciatori e per il Napoli".