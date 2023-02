Caputi: “Non è una vergogna dire che lo Spezia si è fatto tre gol da solo”

"Nella stagione attuale le avversarie sono rimaste tali, mentre il Napoli si è migliorato sfruttando il lavoro fatto".

Massimo Caputi , capo dei servizi sportivi de Il Messaggero, presente negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero, ha analizzato la vittoria del Napoli contro lo Spezia e la stagione che stanno disputando gli uomini di Spalletti: “Si è giocato contro una squadra che non ti fa giocare e vuole limitare al massimo i danni. Un avversario di livello superiore potrebbe dare più problemi, ma il Napoli ormai deve solo gestire il momento magico. Dire che domenica la prestazione non è stata delle migliori e che gli avversari si siano fatti tre gol da soli non è una vergogna, visto quello che si è visto in 21 giornate di campionato.

Il Napoli non ha solo il gioco, ma anche i singoli: Kvara è 10 volte più forte dell’Insigne dell’anno scorso. Il Napoli ha comprato ottimi calciatori e si è tolto dei pesi importanti da uno spogliatoio che andava cambiato. Il campionato poteva essere vinto anche l’anno scorso, quando c’erano delle squadre imperfette. Nella stagione attuale le avversarie sono rimaste tali, mentre il Napoli si è migliorato sfruttando il lavoro fatto. In estate, in tutti i pronostici, la squadra azzurra non era nelle prime quattro. Secondo me già quell’aspetto ha dato una carica che poi è stata rafforzata dagli acquisti di Giuntoli. Non parlo solo di Kim e Kvara, ma anche di Simeone e Raspadori che sono entrati benissimo nel gruppo e hanno voluto dimostrare il loro valore”.