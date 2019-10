Caputi: "Parole ADL? Insigne è il capitano, non può sfidare l'allenatore!"

Nel corso di Canale 21, il giornalista Massimo Caputi ha commentato le parole di De Laurentiis su Insigne: "Le strade di Insigne ed il Napoli forse dovevano separarsi. Il giocatore non vive in maniera serena il rapporto con la città, l'ambiente non gli riconosce alcuni meriti. Il club poteva fare un affare ed Insigne avrebbe dimostrato altrove. Lui è il capitano, non può sfidare l'allenatore, deve essere anche un esempio per i compagni. ADL cosa può dire..."