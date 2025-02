Caputo su Conte: "Con lui svoltai, mi fece capire cosa sono il duro lavoro e il sacrificio"

vedi letture

Francesco Caputo, ex attaccante tra le altre di Sassuolo, Empoli e Bari, ai microfoni di Radio Serie A ha parlato anche di Antonio Conte, suo allenatore nel periodo ai Galletti. Di seguito le sue dichiarazioni: "Conte? Lui mi ha voluto al Bari e per me è stata la svolta. Quell’anno ho fatto 10 gol al mio esordio in Serie B. Antonio mi ha fatto capire cosa sono il duro lavoro e il sacrificio, con lui ho un rapporto bellissimo di stima e rispetto.

Sugli attaccanti italiani? Io penso che Retegui stia facendo un campionato strepitoso, soprattutto dopo l’ultima partita: fare quattro gol non è scontato. Lui ha trovato un allenatore e un ambiente che lo sta esaltando, lui fa gol in tutti i modi e la squadra gioca molto all’attacco. Kean penso che sia arrivato all’anno della consacrazione, fare tutti questi gol a Firenze al primo anno non era facile. Sono contento per lui perché è un ragazzo che merita, l’ho conosciuto in Nazionale: è un giocatore forte ed un bravissimo ragazzo".