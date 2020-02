Caressa: "Gattuso ancora sottovalutato, il Napoli ha un potenziale importante"

Fabio Caressa, commentatore per Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi proprio sulla partita commentata da lui ieri sera tra Napoli e Sampdoria: "Primo tempo forse è stato il più bello che io abbia visto quest'anno. Anche dal punto di vista agonistico è stato bello. Quando ho guardato la panchina del Napoli abbiamo visto il potenziale della rosa di questa squadra, considerando anche gli investimenti per giugno, ci dice già il potenziale. Questa è una squadra che è ancora giovane, ci sono tanti ragazzi giovani, e che secondo me ha un potenziale molto importante, lo dimostra il fatto che la partita la si è cambiata con i giocatori che non avevano giocato. Questo è una caratteristica da grande squadra. L'altra cosa importante è che Rino Gattuso, per quanto stia facendo benissimo, sia ancora sottovalutato come allenatore. Lui è bravo tatticamente, la posizione di Elmas ieri sera di fatto ha deciso la partita. Gattuso telecomandava Elmas dalla panchina".