Caressa: "Se ne parla poco, ma c'è un giocatore che non ha sbagliato nulla"

Sul suo canale Youtube il giornalista e telecronista Fabio Caressa ha elogiato il Napoli e in modo particolare McTominay che ha segnato cinque gol nelle ultime tre partite: "Il lavoro di Conte lo ha fatto crescere. Lo utilizza praticamente come seconda punta e riesce a sfruttare tutte le sue caratteristiche. Nell'ultima partita si è anche aggiunto ai difensori centrali e non è un caso che da corner non ha mai subito un gol. La squadra è strutturata fisicamente che in Italia fa tutta la differenza del mondo. Per questo dico che il Napoli ha fatto un grandissimo lavoro".

"Anche Rrahmani sembrava un giocatore perduto e invece lo hanno ricostruito. Io penso che abbia bisogno di avvertire fiducia, come è accaduto con Conte che però lo ha anche migliorato. Di testa le prende tutte lui. Anche lui è stata una delle colonne del Napoli. Se ne parla poco, ma ha giocato senza Buongiorno per un sacco di tempo e ha fatto sempre bene e sono calate le distrazioni"