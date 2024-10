Caressa: "Segnatevi questa cosa: il vice Lukaku non sarà Raspadori o Simeone"

Fabio Caressa, giornalista, sul suo canale YouTube ha parlato del centravanti azzurro Romelu Lukaku: "Diciamo che Lukaku non è forse più il Lukaku che aveva all'Inter Conte, soprattutto da un punto di vista fisico perché diciamo che gli anni passano per tutti. Però anche se magari è un po' calata la sua dinamicità più che la sua fisicità, resta come dicevamo la sua importanza tattica che è fondamentale. Perché è proprio il vero fulcro, il punto di riferimento. Con Conte si vede che è un'altra cosa".

L'alternativa a Lukaku potrebbe essere, anziché Simeone, McTominay nella posizione di punta centrale?

"Perché ha la stessa fisicità e le stesse caratteristiche di andare in verticale. Questa è una buona cosa, lo vedremo. Magari una volta che mancherà Lukaku, metteranno tutti la formazione con Raspadori prima punta, e invece giocherà McTominay prima punta e Raspadori affianco. Quindi se fate le formazioni a Napoli, questa cosa segnatevela".