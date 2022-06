Caressa su Koulibaly: “Da un campione come lui non mi aspetto le distrazioni dell’anno scorso”

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato nello specifico di Kalidou Koulibaly

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato nello specifico di Kalidou Koulibaly: “Ha avuto una piccola flessione nel corso dell’anno, ma indubbiamente rimane un giocatore fortissimo. E’ la vera anima della difesa del Napoli che Spalletti è stato bravissimo a rimettere insieme anche con giocatori che non giocavano da tempo e penso a Juan Jesus. Ogni tanto quest’anno il Napoli ha avuto delle amnesie che ha pagato tantissimo, non per colpa specifica di Koulibaly, ma in generale, anche se lui ha avuto qualche distrazione di troppo. Da un campione come Koulibaly ti aspetti che ne commetta meno e anche che sappia sopperire alle distrazioni dei suoi compagni di reparto”.