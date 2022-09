Carmignani: "Meret seconda opzione, ma si cresce solo giocando"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pietro Carmigiani, ex allenatore del Napoli e della Juve

TuttoNapoli.net

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pietro Carmigiani, ex allenatore del Napoli e della Juve: "Meret? È diventato col tempo una seconda opzione. Inizialmente doveva essere il titolare della squadra. L'esperienza e il miglioramento delle proprie caratteristiche si acquisiscono soltanto giocando. Spalletti avrà pure le sue idee, ma Alex è un ottimo calciatore con grandi qualità. Il gioco con i piedi è fondamentale, ma bisogna innanzitutto saper parare. Un portiere migliora soltanto scendendo in campo e rischiando determinati interventi".