Carmignani vota Meret: "Giovane e forte tra i pali e nelle uscite, meglio di Ospina"

Pietro Carmignani, ex portiere, è intervenuto per parlare del dualismo Ospina-Meret in diretta sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi dispiace per Meret. Io capisco Gattuso, perché al giorno d'oggi vuole che l'azione cominci dal basso e quindi il portiere deve avere grande dimestichezza con i piedi. Ma Meret è così giovane, così bravo, forte nelle uscite e tra i pali. Può imparare tranquillamente anche il gioco con i piedi. Non dico che Ospina non valga, ma io farei giocare Meret, a maggior ragione se cresciuto nel lavoro tattico".