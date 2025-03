Carnevale: “A gennaio avrei preso una vera alternativa a Lukaku”

Andrea Carnevale, responsabile scouting dell’Udinese ed ex azzurro, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’, programma in onda su Televomero: “Non mi aspettavo che il Napoli potesse pareggiare, ma il Venezia visto nelle ultime partite è una squadra che ha concesso poco a tutte le sue avversarie. È chiaro che se gli azzurri avessero concretizzato le quattro occasioni, ci sarebbe stata tutta un’altra gara.

Mercato di gennaio? Il Napoli ha giocatori molto forti sulle fasce, come Neres e Politano. Io avrei operato in modo diverso, aggiungendo una riserva di Lukaku. Il belga è un giocatore fortissimo e fisicamente possente, ma non ha più la brillantezza di qualche anno fa. L’allenatore lo ha voluto perché l’ha fatto vincere ed è un elemento di raccordo, ma non ha più l’attacco della profondità. Simeone? Tanto rispetto per lui, ma se entra per giocare solo 6-7 minuti è solo un contentino e significa che non c’è fiducia in lui. Avesse avuto un altro attaccante, come Kean della Fiorentina, gli avrebbe concesso almeno 20 minuti. Il Napoli doveva lavorare sul mercato per trovare una vera alternativa a Lukaku. Parole di Conte sul campo bagnato? Sciocchezze, parliamo di cose che non c’entrano niente con il calcio.

Nella prima parte di stagione, il Napoli ha fatto molto bene e probabilmente le grandi prestazioni ci avevano illuso. I problemi per gli azzurri si sono verificati in ruoli determinanti: Kvara è andato via, Neres si è fatto male e anche Anguissa che è un giocatore fortissimo. Chiaramente qualche difficoltà c’è stata, ma io ritengo che nonostante queste situazioni il Napoli – che è in lotta per lo Scudetto – dovesse andare a Venezia e mangiarsi anche l’erba per vincere la partita. In campo ci sono grandi campioni anche oggi e bisognava portare i tre punti a casa ad ogni costo. Il 10 maggio 1987? È stato il giorno più bello della mia vita.

Inter-Udinese nel prossimo turno? Sembra una gara scontata, ma non lo è. Quest’anno i friulani stanno facendo un bel campionato e possono giocarsela con tutte le avversarie. Abbiamo allestito una bella squadra, con ottimi giovani. I nerazzurri dovranno fare attenzione a questa Udinese. Atalanta? Sono anni che società, allenatore e squadra dimostrano di aver fatto un salto di qualità. Mi sembra di rivedere l’Udinese degli ultimi 15 anni, andata in Champions tre volte con Spalletti e Guidolin e tante altre in Coppa Uefa. Spendono molto bene sul mercato e rivendono i calciatori a grandi cifre. Per lo Scudetto, però, credo più nel Napoli rispetto ai bergamaschi. Il risultato di Venezia deve essere uno stimolo per fare meglio già nel prossimo incontro.

Percentuali Scudetto del 25% per il Napoli? Non sono d’accordo, è troppo poco. L’Inter è la squadra da battere e la più completa, però vedo una distanza troppo netta. Ci sono solo tre punti di distanza dalla vetta, a Venezia è arrivato un pareggio anche se si poteva vincere. In questo periodo, inoltre, sono mancati uomini importanti. Conte? Un allenatore top, con il suo arrivo è stato fatto un ribaltone totale”.