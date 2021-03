Carraro: “Juve-Napoli ha creato un precedente, situazione fuori controllo”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex dirigente della FIGC, Franco Carraro. "Caso Torino? La Lega Calcio ha fissato una regola, poi la regola ha traballato con Juventus-Napoli. Adesso si è creato un precedente perché l'ASL di Torino ha gli stessi diritti dell'azienda sanitaria locale di Napoli. Siamo di fronte a qualcosa di straordinario come una pandemia fuori controllo e comunque il campionato proseguirà a prescindere da tutto. Se gli arbitri vogliono provare a dialogare anche in tv, speriamo che funzioni. E' una novità che spero che venga bene accolta dall'opinione pubblica e contribuisca a rasserenare gli animi. Ibrahimovic a Sanremo se fossi stato presidente? Sono cambiati i tempi, non l'avrebbero chiesto".