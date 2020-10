Carratelli: "Dopo il 3-0 a tavolino Napoli-AZ si giocherà sicuramente"

Napoli-AZ Alkmaar, sfida di Europa Leaugue in programma giovedì, rimane a rischio visto il numero elevato di positivi al Covid-19 nella squadra olandese. Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto sull'argomento il giornalista Mimmo Carratelli: “Dal momento che il Giudice Sportivo ha punito il Napoli col 3-0 a tavolino, si deve giocare sempre. Dunque giovedì si giocherà sicuramente, ci sarà un po’ di rischio visti i tanti contagiati nella squadra olandese ed essendo il calcio uno sport di contatto. Nel caso di rinvio, secondo le regole Uefa la gara si dovrebbe giocare entro il 28 gennaio, e se per quella data una squadra non può presentare, perché ad esempi ha molti contagiati, perde la gara a tavolino. Siamo davvero alla follia. In Italia secondo Spadafora bisogna osservare il protocollo, ma con i contagi in aumento questo protocollo dovrebbe essere modificato. Mi meraviglio che un Ministro dello Sport parla di un 3-0 a tavolino e di Cristiano Ronaldo, che razza di ministri abbiamo in Italia?"