Cassano attacca Inzaghi: “-13 dal Napoli al giro di boa, stagione dell’Inter è fallimentare”

Nel corso della Bobo Tv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha così commentato la sconfitta casalinga dell’Inter contro l’Empoli: “Fallimento dell’Inter, finito il girone di andata ed è meno a 13. Pronti-via anche 11 contro 11 stava giocando meglio l’Empoli. L’Inter è entrata in campo con l’idea di stare già sul 3-0. Ma ogni partita è diversa, se non hai un’identità non puoi pensare di risolverla sempre con la giocata di Calhanoglu, Lautaro Martinez o Mkhitaryan.

Per l’Inter è un fallimento. Poi Inzaghi sbaglia i cambi, poi passa al 5-1-3. Ha fatto una confusione allucinante. Ad oggi per me è una stagione fallimentare dell’Inter. Tredici punti di ritardo al girone di boa sono una caterva. Se per la Juventus è una stagione fallimentare vale lo stesso per l’Inter. Poi in Italia viene fuori che in crisi è Pioli. C’è da rifare un attimino due conti perché lo scorso anno ha buttato via il campionato e quest’anno è già un fallimento. C’è da cambiare la guida tecnica”.