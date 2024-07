Cassano difende Spalletti: "L'Italia è scarsa, non può fare miracoli"

Queste le sue parole al programma Viva el Fútbol su Twitch

L'eliminazione dall'Europeo agli ottavi di finale di Euro 2024 per mano della Svizzera da ancora male in casa Italia e a un mese di distanza Antonio Cassano, ex giocatore di Inter, Milan, Real Madrid, Roma, Sampdoria e Bari è tornato a parlare della spedizione degli azzurri di Luciano Spalletti.

Queste le sue parole al programma Viva el Fútbol su Twitch: "Avrei preferito l'eliminazione con la Croazia all'Europeo piuttosto che con la Svizzera così. La nostra Nazionale è scarsa, non abbiamo giocatori di altissimo livello e per me non potevamo fare di più: Spalletti ha fatto calcio spettacolo ovunque sia andato, è un genio ma non può fare miracoli".