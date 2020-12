Cassano duro: "Investimento folle per Osimhen. Ora 4 campioni o fa il miracolo"

Antonio Cassano, sul canale di Christian Vieri su Twitch, ha parlato del Napoli. "Il Napoli per fare dei passi in avanti deve prendere 3-4 campioni. Ha un campionissimo come Koulibaly, un giocatore fantastico come Zielinski e il miglior italiano come Insigne. Faccio fatica a capire ove può e vuole arrivare il Napoli. Osimhen si è fatto male, non posso pensare che Petagna faccia il centravanti titolare ora, manca qualcosa in mezzo al campo, poi in mezzo ai laterali. Poi in difesa... Maksimovic, Manolas, faccio poco affidamento su una squadra che vuol vincere lo Scudetto così. Io con Sarri sono stato critico ma fece gran calcio con buoni giocatori. O prendi 3-4 campioni, o fai il miracolo o non fai mai il salto. Mertens? Sì, mi tolto il cappello. Però hanno preso Osimhen per 70 milioni, è un investimento folle: o fai come Higuain dal Real Madrid o in piazze così devi andare a prendere uno affermato. Non puoi prendere uno che ha fatto bene in Francia a mettergli un fardello così in testa".