Cassano: "Per l'Inter sarà un casino avere il Napoli lì ad aprile! Roma? Rischia!"

Antonio Cassano è intervenuto a Viva el Futbol commentando la stagione del Napoli e focalizzandosi in modo particolare sull'ultima gara vinta domenica contro la Roma al Maradona: "Il Napoli è la squadra più pericolosa per l'Inter perché è la più pragmatica, Conte la guida, sta anche bassa e puoi stare 3 giorni e difficilmente crei qualcosa. Lukaku non sarà quello di prima, ma ti fa sempre salire, fa sportellate, non pensiamo al Napoli che è stato, ma a quello che sarà e se te lo porti dietro a marzo-aprile sarà un casino per l'Inter avere dietro il Napoli di Conte che gli ha messo in testa lo Scudetto ed ha una sola gara a settimana. Conte dice si lavora così, l'obiettivo è questo, la strada è unica e si va avanti così. Sulla Roma quando lo dicevo che era complicato... ora hanno Tottenham e poi l'Atalanta prima della sfida col Lecce. Diventa un disastro così. Ranieri ha fatto un 4-5-1, lo stimo come persona, poi il tipo di allenatore alla Trapattoni con due linee da quattro per portare il punto a casa ma appena ti fanno gol non sai che pesci prendere.

Ma il messaggio alla squadra qual è? All'intervallo toglie Pellegrini, lui stesso diceva di rilanciarlo, le stesse cose che ho sentito con Juric quando diceva che ho visto cose positive. Poi Hummels prima fa l'autogol, poi entra e becca quel gol. Non so quale possa essere la medicina, conosco la piazza e noi con una squadra clamorosa io, Mexes, Chivu, Totti, Montella, Mancini, Tommasi, De Rossi, Dacout e arrivammo alla penultima ma se ti ritrovi lì diventa un disastro perché ci sono pressioni, contestazioni, non puoi uscire, e non so come ne uscimmo fuori. Ora è dura, poi non ho capito perché Dybala all'ultimo minuto... I Friedkin dovevano prendere una persona per tagliare netto, ricominciare e ripartire anche a gennaio col mercato, in questo momento si prova a salvare la situazione ma è dura".