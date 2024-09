Cassano: “Rabbrividisco, Conte vuol far sporcare le mani a chi col gioco ha incantato il mondo”

vedi letture

La squadra si butta nel fuoco per lui, ha un’alchimia speciale con Lukaku che qui fa la differenza anche al 60% se fuori dall’Italia fa cag…

Antonio Cassano, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Viva El Futbol su Twitch parlando del Napoli e di Antonio Conte: "Fino al 60’ un brutto Napoli, tutto si è deciso nell’area tra chi fa gol e chi no e Meret che fa tre parate da fenomeno. Poi ha dilagato e tutti hanno elogiato il Napoli, ma la prima gara a Verona malissimo, col Bologna fino all’1-0 non bene, col Parma meritavano ampiamente di perdere e ieri non meritava di vincere. Il Cagliari ha creato tanto, dall’altra parte ci sono giocatori più forti e fanno gol su mezza occasione. Io non ho visto miglioramenti a livello di gioco, ma Conte ci sta mettendo la faccia l’anima. Lui arriverà tra le prime quattro, l’obiettivo lo raggiunge non gli interessa nulla di come. Pure alla Juve fece lo stesso. Lui alla squadra avrà già detto andiamo a vincere lo Scudetto anche se fuori dice a tutti che pensa partita per partita. Lui ci punta, seppur a modo suo, che a me piace zero.

La squadra si butta nel fuoco per lui, ha un’alchimia speciale con Lukaku che qui fa la differenza anche al 60% se fuori dall’Italia fa cag… Mina non gliel’ha fatta toccare, ma su quelle due palle fa la differenza e la gente vede solo gli highlights. Il problema grande è che non so fino a dove può arrivare, a me ha fatto rabbrividire quando ha detto la squadra ha capito che si deve sporcare le mani. Per come interpreto io significa correre, lottare, cosa che io detesto nel calcio. Arriverà al suo obiettivo, minimo nelle prime 4 anche perché la squadra è forte e senza coppe, ma più o meno alla squadra dello Scudetto dici questo dopo che il calcio mondiale ti ha applaudito per un calcio meraviglioso. Per me possono rifare quel calcio meraviglioso, ma lui gli ha detto che non sono più quelli”