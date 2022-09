Cassano: "Spalletti ha dato una rumba clamorosa alla Lazio. Kim? Già dimenticato Koulibaly"

Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha speso belle parole per il Napoli di Spalletti dopo la vittoria di Roma con la Lazio

Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha speso belle parole per il Napoli di Spalletti dopo la vittoria di Roma con la Lazio: "Il Napoli sabato ha fatto una partita meravigliosa, non è certo scontato andare a Roma e giocare a calcio contro Sarri. Spalletti è geniale, ha dato una rumba clamorosa alla Lazio. Sono andati via leader come Koulibaly, Mertens, Insigne, Fabian Ruiz... Ma la squadra azzurra resta buona e Spalletti fa rendere tutti al top, vecchi e nuovi. Di Lorenzo oggi è un punto di riferimento, Kim ha già fatto dimenticare Koulibaly, è migliorato anche Meret. Il Napoli, insieme all'Atalanta, è la squadra che mi piace di più. Mi fa godere".