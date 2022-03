Cassano sul rigore negato al Torino: "Massa si merita 10 giornate di stop, Toro derubato"

"Massa si merita 10 giornate di stop. A me non piace parlare degli arbitri, ma il Toro ieri è stato derubato".

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Cassano, ospite della BoboTv, parla del clamoroso episodio di ieri sera che ha negato un rigore a tempo scaduto al Torino per fallo su Belotti: "È una vergogna. La cosa gravissima è che l'arbitro non viene richiamato a vederlo, Massa si merita 10 giornate di stop. A me non piace parlare degli arbitri, ma il Toro ieri è stato derubato. Servirebbe una sorta di AIAtv in cui gli arbitri spiegano le proprie decisioni, senza contraddittorio, visto che i giornalisti potrebbero metterli in difficoltà: sarebbe un primo passo".