Castellacci: "infortuni? Se cambi tre preparatori atletici in un anno..."

Enrico Castellacci, medico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando ci sono diversi infortuni muscolari bisogna andare a cercare le cause. Cambiando gli allenatori e i preparatori possono esserci delle problematiche che bisognerebbe evitare. Nel Napoli i diversi preparatori hanno provato a minimizzare i danni fatti. Non è vero che si gioca troppo.

E’ chiaro che, sia a livello di club che di nazionale, le partite sono tante e le strutture fisiche possono non reggere. E’ difficile individuare una sola causa dei diversi infortuni. Ci vogliono almeno 72 ore di riposo per poter rigiocare, le micro lesioni muscolari guariscono in quel lasso di tempo e se non c’è recupero il muscolo va in sovraccarico e sei soggetto ad infortuni”.