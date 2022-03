Catello Maresca: "Ennesimo atto ignobile della melma veronese. Si intervenga con forza"

"Abbiamo sopportato per troppo tempo e forse questo è anche il risultato di troppa tolleranza da parte delle istituzioni".

"Scandaloso ed ennesimo atto ignobile della melma veronese. Di melma, infatti, si tratta, non di persone, né tantomeno di tifosi". Lo dichiara Catello Maresca, consigliere comunale di Napoli, che interviene sull’episodio di razzismo che ha visto protagonisti gli ultras veronesi che hanno esposto uno striscione apparso nei pressi dello stadio Bentegodi, con le bandiere di Russia e Ucraina e le coordinate di Napoli, quasi a indicare di “colpire” la città mentre infuria la guerra.

"Si badi bene esiste dappertutto - prosegue Maresca - ma a Verona, dove ho amici e tante persone perbene, questi pochi ignoranti riescono spesso a farsi notare per la loro imbecillità. Oggi in un periodo di guerra con vittime innocenti trucidate barbaramente, l’hanno fatta davvero grossa. Ognuno si qualifica per quello che fa e per quello che è, non servono altre parole. Però ora la società sportiva Hellas Verona e tutto il sistema calcio devono fare una scelta, dicendo con chiarezza da che parte stanno. Abbiamo sopportato per troppo tempo - conclude - e forse questo è anche il risultato di troppa tolleranza da parte delle istituzioni. Si intervenga con forza: 3-0 a tavolino e squalifica del campo".